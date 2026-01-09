ESQUÍ ALPÍ
Xavier Cornella s’imposa al FIS de Valle di Casies
Xavier Cornella va signar una gran actuació al segon eslàlom FIS de Valle di Casies (Itàlia), on es va imposar amb autoritat i va marcar 23,00 punts FIS. L’andorrà va ser el millor, amb un temps d’1’18”73, superant en 0”12 l’italià Hans Peter Picco, vencedor de la cursa de la jornada anterior, i en 0”79 Matteo Avesani, tercer classificat. Cornella va dominar la prova guanyant les dues mànegues i consolida així el seu bon inici d’any, millorant els punts FIS actuals (24,15) i igualant el registre aconseguit a Soldeu el 29 de desembre passat.
L’actuació de l’equip nacional a l’estació italiana es va completar amb la sisena posició que va signar Bartumeu Gabriel (+1”11) i la vuitena plaça d’Àlex Rius (+1”29), finalitzant tots dos, d’aquesta manera, dins del Top 10.