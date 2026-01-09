CICLISME
El resident Simon Yates anuncia la retirada com a professional
Simon Yates va anunciar la retirada immediata del ciclisme professional als 33 anys. El resident, últim guanyador del Giro d’Itàlia, ho va comunicar a través d’un escrit difós pel seu equip, el Visma Lease a Bike, assegurant que és una decisió “molt meditada” i que sent que “és el moment adequat per fer un pas al costat”. Yates posa el punt final a una trajectòria de 17 temporades al màxim nivell, culminada amb un darrer any brillant, en què va conquerir el Giro i va sumar una victòria d’etapa al Tour de França. Al llarg de la seva carrera també va guanyar la Vuelta a Espanya, 11 etapes en grans curses i la general de la Tirrè-Adriàtic, deixant una empremta destacada al ciclisme internacional. En una entrevista a un mitjà danès, l’entrenador del Visma, Jesper Morkov, va assegurar que entén la decisió i que Yates hauria perdut el desig de continuar competint.