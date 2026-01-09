BÀSQUET
El partit contra el Madrid s’avança a les 18.00 hores
El MoraBanc rebrà l’equip d’Scariolo diumenge al Pavelló Toni Martí
El partit que el MoraBanc Andorra ha de disputar aquest diumenge al Pavelló Toni Martí contra el Reial Madrid no es jugarà finalment a les 19.00 hores, com estava previst inicialment, sinó que s’avança una hora i començarà a les 18.00. Tot i que no s’ha fet públic cap motiu oficial del canvi d’horari, tot apunta que la modificació respon a una petició del club blanc per evitar coincidir amb la possible final de la Supercopa d’Espanya de futbol, que el Reial Madrid podria disputar a partir de les 20.00 hores a Jeda (Aràbia Saudita) davant l’FC Barcelona, en cas de classificar-s’hi. El partit de la jornada 17 entre el Barça i La Laguna Tenerife també ha quedat reajustat (19.30 h) i es disputarà mitja hora més tard de l’anteriorment prevista.
Artem Pustovyi va arribar als 3.000 crèdits de valoració
D’altra banda, Artem Pustovyi va superar els 3.000 crèdits de valoració acumulats a la Lliga Endesa gràcies als 24 que va signar en la darrera jornada a Vitòria, en la derrota davant el Baskonia al Fernando Buesa Arena. El pivot ucraïnès va arribar a l’ACB l’estiu del 2015 per defensar els colors de l’Obradoiro i, des d’aleshores, ha acumulat prop de 300 partits a la Lliga Endesa. La seva millor actuació en termes de valoració la va registrar la temporada passada amb el Joventut de Badalona, quan va assolir els 35 crèdits en un partit contra el Casademont Saragossa.