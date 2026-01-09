ESQUÍ ALPÍ
Moreno, 19a, i Caminal, 54a, al primer entrenament
Les esquiadores afronten avui el segon assaig oficial a Zauchensee
La Copa del Món femenina de Zauchensee (Àustria) va posar ahir el comptador en marxa amb el primer entrenament oficial de descens, una sessió marcada per l’endarreriment d’una hora a causa de les condicions meteorològiques i amb presència andorrana a la pista. Cande Moreno va completar l’entrenament en 19a posició, mentre que Jordina Caminal va ser 54a.
Les curses tindran lloc demà –el descens– i diumenge –el supergegant
Moreno, amb el dorsal 54, va signar un temps d’1’21”76, a 1”26 del millor registre del dia, marcat per l’alemanya Kira Weidle-Winkelmann (1’20”50). L’andorrana va mostrar bons parcials, especialment al primer sector, en què va fer el 13è millor temps, i a l’últim, amb el 12è crono, confirmant bones sensacions en un traçat exigent. Per la seva banda, Jordina Caminal, que sortia amb el dorsal 52, va acabar 54a, amb un temps d’1’24”14, a 3”64 de la guanyadora. Caminal va anar de menys a més, amb parcials progressius en una jornada pensada sobretot per acumular metres i referències. Avui tindrà lloc el segon entrenament de descens i les curses es disputaran demà –amb el descens a les 11.30 hores– i diumenge –el supergegant.