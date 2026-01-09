ACA Club
Francisco Javier de Diego guanya el primer campionat d'automobilisme virtual
La temporada 2026 preveu més pujades, més categories i una prova sobre neu
Francisco Javier de Diego ha estat el guanyador de la categoria CM+, la principal del primer Campionat d’Automobilisme d’Andorra Virtual, que ha conclòs amb una cerimònia de cloenda a la seu de l’ACA CLUB. El certamen, impulsat per ACA eSports i organitzat per ClubSimRacing.com, ha comptat amb quatre proves (Arinsal, Arcalís, Beixalís i La Peguera) i una mitjana de 50 participants per cursa, consolidant-se com una proposta destacada dins l’escena del sim racing.
La competició també ha premiat altres pilots com Daniel Núñez (LG4x4), Iván Eiroa (Kartcross) o Fran Pérez (LG Delantera). El campionat ha valorat positivament la participació i ja ha anunciat novetats per a la temporada 2026: l’ampliació a cinc pujades, entre les quals una prova sobre neu al Port d’Envalira, i l’increment de categories de 4 a 8.