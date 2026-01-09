RAL·LI DAKAR
Una errada pot descavalcar Schareina del triomf final
La cinquena etapa del Dakar va girar en contra del resident Tosha Schareina, que va cometre un error poc habitual i car. El pilot valencià no va passar pel control horari entre banderes a la sortida i va rebre una penalització de 10 minuts que va esborrar bona part del gran treball dels darrers dies. La sanció va facilitar que Daniel Sanders recuperés el lideratge de la general, amb Ricky Brabec molt a prop, mentre que Schareina va caure fins a la quarta posició. L’etapa va tenir color KTM amb la victòria de Luciano Benavides, beneficiat pels problemes mecànics d’Edgar Canet, també resident, que va haver d’aturar-se per reparar el pneumàtic del darrere. Adrien van Beveren va completar una jornada sòlida però sense opcions de lluitar pel triomf. El ral·li es dirigeix avui cap a Riad, amb una sisena etapa amb un especial de 331 quilòmetres.