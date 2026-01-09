BÀSQUET
Champions for Unicef recapta 1.590 euros en una nova jornada solidària
La darrera edició de Champions for Unicef, celebrada dimecres passat al pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany, va tornar a evidenciar la capacitat de l’esport per mobilitzar el compromís social. La jornada solidària va permetre recaptar un total de 1.590 euros, una quantitat que es destinarà íntegrament al fons flexible de l’Unicef, una eina clau que permet a l’organització actuar amb rapidesa tant en situacions d’emergència com en programes estructurals de salut, educació, nutrició i protecció infantil. Desenes de personalitats de la vida civil i política andorrana i jugadors del MoraBanc es van reunir al voltant d’un partit destinat a l’acte solidari.
Tot i que la xifra va ser inferior a la de l’edició anterior, la iniciativa va mantenir intacte el seu valor simbòlic i social. En la 10a edició de Champions for Unicef es van recollir 2.285 euros, destinats íntegrament al projecte impulsat al sud de Madagascar.