Esquí alpí
Xavier Cornella s’imposa a l’eslàlom FIS de Valle di Casies
Bartumeu Gabriel i Àlex Rius completen una bona actuació amb posicions de top10
Xavier Cornella ha aconseguit la victòria en el segon eslàlom FIS de Valle di Casies, a Itàlia, amb un temps d’1.18.73 i un marge de 0.12 segons sobre l’italià Hans Peter Picco. Cornella, que ahir havia estat segon per darrere del mateix Picco, ha guanyat avui les dues mànegues i ha sumat 23.00 punts FIS, el mateix resultat que va aconseguir a Soldeu el passat 29 de desembre, millorant així els seus 24.15 punts actuals.
La participació andorrana s’ha completat amb dos esquiadors més dins del top10. Bartumeu Gabriel ha acabat en sisena posició, a 1.11 segons del guanyador, mentre que Àlex Rius ha estat vuitè, a 1.29. El podi l’ha completat l’italià Matteo Avesani, tercer a 0.79 segons.