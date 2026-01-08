FUTBOL
Villahermosa defensa el camí de l’Andorra tot i la derrota a Ceuta
El migcampista reivindica la identitat de l’equip, tot i la pilota aturada i la derrota a l’Alfonso Murube
Dani Villahermosa va posar veu al sentiment compartit del vestidor després de la derrota de l’FC Andorra a Ceuta. El migcampista va admetre la frustració pel resultat, però va defensar amb convicció la feina feta sobre la gespa i la línia que està seguint l’equip. “Crec que vam fer un bon partit. Ens va penalitzar molt la pilota aturada en dos córners, però vam jugar bé i vam tenir ocasions per guanyar”, va explicar, insistint que el marcador no va reflectir el que es va veure al camp.
“A Ceuta vam fer un bon partit i vam tenir ocasions per guanyar”
L’Andorra va tornar de Ceuta sense punts, però amb la sensació d’haver competit i d’haver estat superior en molts trams. Villahermosa va recordar que les dues victòries prèvies –Valladolid i Deportivo– havien donat aire a l’equip i havien permès encarar el tram final de l’any amb una altra energia. “Aquelles dues victòries ens van donar la vida. Ara l’important és guanyar contra la Cultural”, va remarcar, situant el focus en el partit immediat i en la necessitat de fer bo el treball amb resultats. Pel que fa a l’escenari intern, el jugador va transmetre normalitat i confiança en el cos tècnic interí. “Som els que som. Estem treballant molt bé en el dia a dia i crec que això anirà bé”, va afirmar, destacant que el missatge està arribant al grup. Segons Villahermosa, no hi ha hagut grans revolucions, però sí ajustos importants. “Som el mateix equip, volem pressionar a dalt, tenir la pilota i crear jugant. Aquesta és la nostra identitat i així jugarem”, va subratllar. Un dels aspectes que cal corregir continua sent la contundència en moments puntuals, especialment en accions a pilota aturada. Tot i això, el migcampista va posar en valor el treball defensiu recent. “Venim de dues porteries a zero i, en aquells partits, pràcticament no ens van generar ocasions. Ara toca matisar aquests detalls”, va apuntar, en una lectura més global del rendiment col·lectiu. A nivell personal va reconèixer que se sent còmode i important.
“Ara el més important per a tots és poder vèncer dissabte la Cultural”