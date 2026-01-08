RAL·LI DAKAR
El resident Schareina torna a guanyar i es col·loca líder
La quarta etapa del Dakar va situar Tosha Schareina al centre de totes les mirades. El pilot resident va tornar a ser el més ràpid en la primera jornada de l’etapa marató i, amb aquest nou triomf, s’ha col·locat al capdavant de la classificació general, empatat a temps amb el seu company Ricky Brabec. Obrir pista no va ser un inconvenient per a Schareina, que va gestionar amb maduresa els 417 quilòmetres cronometrats i va desplaçar Daniel Sanders del lideratge. En motos, Edgar Canet va signar un vuitè lloc que li permet conservar la quarta posició de la general, tot i cedir alguns minuts, mentre que Adrien Van Beveren va ser novè i es manté dins el top 10. En cotxes, el dia va tornar a ser complicat per a Mathieu Baumel i Guillaume de Mévius, penalitzats per problemes mecànics que els han fet arribar amb més de tres hores de retard.