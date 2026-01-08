CICLISME
ProCyclingStats i la FAC debutaran a l’Índia
La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) inicia una nova etapa amb l’arrencada de la col·laboració amb ProCyclingStats, la plataforma de referència mundial en dades ciclistes, que es traduirà en el debut de l’equip conjunt a la Pune Grand Tour de l’Índia. La prova, que es disputarà del 19 al 23 de gener, serà la primera cursa per etapes de categoria UCI celebrada al país asiàtic. El projecte comptarà amb Víctor de la Parte com a director esportiu i amb quatre corredors del país a la convocatòria: Enzo Fuentes, Gerard Mora, Miquel Naudi i Martí Riera, tots ells menors de 21 anys. L’equip es completarà amb Jonas Hjorth i Rinz van der Staal. La iniciativa vol oferir als ciclistes una experiència internacional de primer nivell, combinant formació, competició i projecció de futur.