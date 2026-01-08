ESQUÍ ALPÍ
Moreno i Caminal, en escena a Zauchensee
Les dues esquiadores inicien les sessions oficials de la Copa del Món
Cande Moreno i Jordina Caminal inicien avui els primers entrenaments oficials de la Copa del Món de Zauchensee (Àustria), cita que marcarà el retorn de la velocitat al calendari internacional. L’equip nacional arriba a la prova després d’uns dies de preparació a Passo San Pellegrino, amb dues jornades d’entrenament de descens abans de les curses del cap de setmana: dissabte es disputarà el descens i diumenge, el supergegant. La presència de Caminal és possible gràcies a la 26a posició de Moreno a Saint-Moritz, que va obrir una plaça extra de World Cup per a Andorra.
Xavier Cornella acaba en el segon lloc a l’eslàlom FIS de Valle di Casies
Xavi Cornella, segon
En paral·lel, l’equip masculí va estrenar l’any competint a Valle di Casies (Itàlia), amb un destacat segon lloc de Xavier Cornella a l’eslàlom FIS. Cornella va marcar un temps d’1’17”36 i va quedar a 0”90 del vencedor, l’italià Hans Peter Picco, mentre que Bartumeu Gabriel va ser quart amb +1”30 respecte al guanyador i Àlex Rius, 12è amb +2”26. Els andorrans tornaran a tenir una nova oportunitat demà en un segon eslàlom a la mateixa estació italiana.