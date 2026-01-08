MOTOCICLISME
Marc Márquez diu que no va poder aguantar més de dos mesos a Andorra
El pilot català de MotoGP, Marc Márquez, ha explicat en una entrevista a El Objetivo de La Sexta, que no va poder aguantar més de dos mesos vivint a Andorra. “Quan tenia 22 anys, em vaig comprar una casa allà com a segona residència per anar-hi, tenir els meus esquís i les meves coses. Vaig dir de provar de quedar-m’hi més temps un hivern, perquè ja és quan comencen a pujar molts pilots i quant a impostos es paga molt menys. Dos mesos seguits vaig aguantar i vaig dir ‘jo Espanya i casa”, relata el pilot, remarcant que “no ho faig per transmetre cap missatge”, i apuntant que “soc conscient d’on van els impostos i on no”.
El pilot va ser entrevistat a 'El objetivo' de La Sexta
Márquez comenta que la decisió d’abandonar Andorra va ser fruit d’una necessitat personal de sentir-se a casa, “i no per motius econòmics”. El pilot va remarcar que “des dels 15 anys he estat anant a Andorra, ja sigui per comprar amb els meus pares o passar molts caps de setmana”.