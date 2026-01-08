BÀSQUET
Calma abans del Madrid
Gorka Aixàs apel·la a la tranquil·litat i la confiança per afrontar la situació després de quatre derrotes seguides
El president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, va voler sortir al pas ahir i oferir un discurs de calma i confiança en un moment delicat de la temporada, amb l’equip encadenant quatre derrotes consecutives i amb la visita del Reial Madrid a l’horitzó. Lluny de dramatitzar l’escenari, Aixàs va voler tancar files i reforçar el missatge de serenitat abans d’un duel exigent, aquest diumenge al pavelló Toni Martí, davant un rival que, evidentment, multiplica les dificultats.
El màxim dirigent tricolor va insistir que el MoraBanc no està en disposició de seleccionar partits ni d’assenyalar-ne cap com a més o menys determinant. “Crec que tots els partits són importants. El que m’interessa és sumar partits, no tant el rival que tens al davant”, va remarcar. En aquest sentit, va assumir la diferència de potencial amb el conjunt blanc, però va reivindicar la competició com a espai en què res és impossible: “Si podem tenir alguna oportunitat diumenge, el que hem d’intentar és fer el millor partit possible, perquè si no, no tindrem cap opció”. Aixàs també va voler rebaixar el soroll i contextualitzar la situació de McKoy i Best, tot dins les circumstàncies del curs. “Les circumstàncies les sabeu sobradament: hi ha hagut lesions i situacions que ens han portat fins aquí, i intentarem reconduir-ho igualment”, va explicar, i va deixar clar que no hi ha decisions precipitades ni fractures internes. En aquest mateix fil, va assegurar que la relació amb Joan Plaza és bona i fluida, i que el club continua alineat amb el cos tècnic en la gestió del dia a dia. Finalment, davant la insistència sobre si hi ha partits més importants que d’altres, Aixàs va tornar a marcar línia: “Hem de guanyar tots els que puguem”.