REPORTATGE
Bàsquet amb bon propòsit
El Champions for Unicef torna a omplir el Prat Gran amb bàsquet, complicitat i una causa que va més enllà de l’esport
El pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany va tornar a convertir-se ahir en un espai on el bàsquet va ser només l’excusa. El Champions for Unicef va viure una nova edició –ja en són onze– consolidat com una cita que transcendeix l’esport i que forma part del paisatge emocional del MoraBanc Andorra i del calendari solidari del país. A la pista, pilotes, rialles i alguna cistella improbable; fora, el missatge clar que l’esport també serveix per mirar més enllà.
La jornada, amb dos partits diferenciats –un amb personalitats públiques i un altre amb esportistes d’elit–, va reunir un pavelló ple i implicat. Entrades a 10 euros, recaptació íntegra per a Unicef Andorra i una causa que no admet matisos, la de donar suport a projectes destinats a la infància en situacions d’emergència i vulnerabilitat arreu del món. Sense artificis, sense discursos inflats. Jugar, sumar i ajudar.
El president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, va subratllar que “és un dia molt xulo, molt assenyalat al nostre calendari”, i va afegir que la clau no és només la continuïtat, sinó el sentit: “És una col·laboració amb una entitat que ens dona molta rellevància i ho fem per una molt bona causa. Forma part del nostre ADN, de la nostra identitat”. Amb el seu to habitual, també va deixar espai per a la ironia quan se li va preguntar si fitxaria algun polític: “Estaria bé, ja que busquem jugadors… avui els mirarem”, va dir entre somriures.
També hi va ser la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, que va posar l’accent en els valors. “Venim a passar una bona estona, a compartir i a transmetre valors de solidaritat i de pràctica esportiva”, va afirmar. Des del vessant institucional, Bonell va recordar que “l’esport és important cada dia” i que jornades com aquesta ajuden a fer arribar el missatge de manera natural. Sobre el partit, sense enganys: “Aquí venim a passar-nos-ho bé. Alguns venen a competir, d’altres fem el que podem”. A la pista hi va participar la plantilla del MoraBanc, amb les úniques absències dels lesionats Rafa Luz i Yves Pons.