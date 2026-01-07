TENNIS
Vicky Jiménez comença a preparar l’Open d’Austràlia
L’andorrana, la 115 del món, disputarà la ‘qualy’ a partir del dia 18
Després de quedar eliminada a la primera ronda del WTA 500 de Brisbane davant la turca Zeynep Sönmez –que ja l’havia superat el passat mes de desembre a Angers–, Vicky Jiménez ja és a Melbourne per preparar la fase prèvia de l’Open d’Austràlia, primer Grand Slam de la temporada. L’andorrana passa pàgina i centra tots els esforços en una qualy que exigirà, com sempre, màxima solidesa.
Busca assolir, per segon cop, el quadre principal d’un grand slam
La ronda de qualificació compta amb un total de 234 jugadores inscrites, que lluitaran per 16 places que tindran dret a accedir al quadre principal. El sistema és clar: cal guanyar tres partits consecutius en la fase que s’inicia el 18 de gener, uns dies abans de l’arrencada oficial del torneig. Amb el seu rànquing WTA (115 del món), Jiménez serà cap de sèrie a la qualy, una condició reservada a les jugadores millor classificades d’aquesta fase. Aquest estatus li permet evitar altres caps de sèrie en les dues primeres rondes, de manera que només podria enfrontar-se a una d’elles en una hipotètica tercera eliminatòria. En el seu camí, podria trobar-se amb jugadores situades fora del top-130, joves promeses o tennistes amb experiència en grans cites, en una fase on qualsevol detall pot ser determinant. Instal·lada ja a Melbourne, Vicky Jiménez començarà a partir de demà a treballar per adaptar-se a les condicions de joc amb un objectiu clar, el de tornar a accedir al quadre principal d’un Grand Slam. Un repte que, si l’andorrana l’acaba concretant, seria el segon cop que ho assoleix en la seva carrera després d’haver-ho aconseguit el passat agost a l’US Open, on va caure en primera ronda davant, precisament, l’australiana Maya Joint.