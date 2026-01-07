RAL·LI
El resident Schareina colpeja fort a Al-Ula i entra al podi del Dakar
Canet perd pistonada i, en cotxes, una punxada fa perdre més de dues hores a Baumel
El resident Tosha Schareina va signar ahir una victòria de molt pes a Al-Ula en la tercera etapa del Ral·li Dakar, una jornada llarguíssima, amb més de 420 quilòmetres cronometrats. El triomf li va permetre col·locar-se al podi provisional, com a tercer, a només 1’13” del líder, Daniel Sanders. Schareina va marcar territori des dels primers quilòmetres i va saber llegir una especial exigent, amb molta pedra i navegació constant.
El ral·li disputa avui la quarta etapa, la primera de marató a al-ula, amb 471 km
També en motos, el dia va ser més irregular per a Edgar Canet. Després d’un inici fulgurant en les dues primeres etapes, el resident va patir problemes de navegació en una jornada especialment delicada, va cedir més d’11 minuts i ara és quart, a 8’46” de Sanders, mantenint-se, però, a prop dels primers. Adrien van Beveren va completar una etapa sense errors greus i continua dins el top 10, tot i que ja a una distància considerable del cap de cursa. En cotxes, jornada negra per a Mathieu Baumel i Guillaume de Mévius en patir una punxada que els va fer perdre més de dues hores i pràcticament els va descartar de la lluita pels primers llocs. En canvi, Cristina Gutiérrez va aprofitar el dia per avançar posicions i ja és setena a 5’58” del líder. Avui, quarta etapa, la marató a Al-Ula, de 417 km d’especial.