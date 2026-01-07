RUGBI
Obertes les inscripcions per a la visita del Haka Rugby Global a Andorra
Les inscripcions ja estan obertes per participar en la visita del Haka Rugby Global a Andorra, una cita que situarà l’Estadi Nacional com a escenari d’un dels seus prestigiosos Elite Camps. El programa internacional, reconegut per la seva manera d’entendre el rugbi com una eina de formació integral, ha escollit el país com a un dels llocs ideals per realitzar aquest campus exclusiu. L’estada anirà molt més enllà del treball estrictament relacional a l’oval. Les sessions combinaran entrenament tècnic, preparació física i dinàmiques de grup amb la transmissió de valors com el respecte, el coratge, la disciplina i la cohesió. Els participants també tindran l’oportunitat d’aprendre i interpretar la Haka, entesa com una eina de confiança, identitat i superació col·lectiva.
L’Elite Camp 2026 se celebrarà els dies 16, 17 i 18 de febrer i està adreçat a nois i noies d’entre 8 i 16 anys. El programa inclou tres jornades completes d’entrenament, activitats i la indumentària oficial de l’organització d’una iniciativa que es presenta com una oportunitat única perquè la base del rugbi andorrà creixi en contacte amb referents internacionals.