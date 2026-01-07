BÀSQUET
El MoraBanc Gala Perfumeries femení enceta la segona fase
El MoraBanc Gala Perfumeries femení reprendrà aquest cap de setmana la competició amb el debut a la segona fase del campionat de Primera Territorial. Les tricolors jugaran dissabte el primer partit d’aquesta nova etapa a la pista del Farratge La Noguera CB Balaguer C, en un duel exigent davant un rival que va acabar segon del seu grup. A la primera fase, l’equip tricolor va signar un balanç molt sòlid, líder amb nou victòries i una sola derrota, mentre que les lleidatanes van tancar la fase inicial amb set triomfs i tres derrotes. El debut del sènior femení a casa en aquesta segona fase no arribarà fins al 17 de febrer, quan rebrà el CB Torrefarrera.