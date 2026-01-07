ESQUÍ
Un mes per als Jocs d'hivern
El 6 de febrer s’apuja el teló de l’esperada cita olímpica a Milà i Cortina d’Ampezzo amb la presència de sis andorrans
Només queda un mes perquè comencin els Jocs Olímpics d’Hivern de Milà–Cortina d’Ampezzo i el compte enrere ja és una realitat per a l’esquí andorrà. Del 6 al 22 de febrer, els Alps italians acolliran una cita olímpica subratllada en vermell per a la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) i que afronta amb deures avançats, una planificació treballada amb antelació i algun front obert pel que fa a la configuració definitiva de la delegació.
La cita olímpica, un dels grans reptes de la temporada, del 6 al 22 de febrer
A hores d’ara, sis places ja estan assegurades. En esquí alpí, Joan Verdú i Cande Moreno tenen garantit el bitllet olímpic gràcies als seus resultats internacionals. En esquí de fons, Gina del Rio i Irineu Esteve competiran a Predazzo a partir del 7 de febrer, coincidint amb l’inici del programa de proves. Són els únics quatre noms tancats de manera definitiva en una llista que encara pot créixer i que ha de repartir dues assignacions més. La resta de la delegació es definirà principalment en l’esquí alpí, on Andorra disposa d’un escenari favorable. Segons la normativa del Comitè Olímpic Internacional, el país té garantides quatre places (dues masculines i dues femenines) sempre que els esportistes compleixin els mínims FIS, un requisit àmpliament superat per un bon nombre de corredors de la FAE. A partir d’aquí, entren en joc els rànquings i les reassignacions. La presència de Joan Verdú dins del top-30 de la Copa del Món en gegant ja ha permès assegurar una plaça addicional per a Andorra. A més, el sistema de quotes —que limita el nombre màxim d’esquiadors per país— obre la porta a noves reassignacions si altres comitès no omplen les seves places. En aquest context, Cande Moreno també podria generar una quota extra si aconsegueix acabar dins del top-30 mundial, especialment en les disciplines de velocitat.
'Bartu' i Mijares, a prop
Pel que fa a les places encara pendents d’atorgar, la selecció respondrà als resultats obtinguts a la Copa del Món i a la Copa d’Europa, sense excepcions, tal com va assenyalar en el seu dia la FAE. Una decisió, però, en què també haurà de tenir veu el Comité Olímpic Andorrà. En categoria masculina, Bartumeu Gabriel, Àlex Rius i Xavier Cornella són els principals candidats a completar la representació alpina, amb Gabriel partint amb avantatge pel seu posicionament actual en el rànquing. En el cas femení, Carla Mijares i Jordina Caminal mantenen oberta la lluita per acompanyar Cande Moreno, amb opcions reals en funció del tancament de les llistes internacionals. Amb aquest escenari, Andorra podria igualar o fins i tot superar el seu sostre històric de participació olímpica, una fita que ja va assolir en edicions com Lillehammer 1994, Vancouver 2010 o Sotxi 2014. Amb un més al davant, els últims detalls encara s’han de definir. El marge s’escurça, les classificacions es tanquen i les decisions s’apropen. El compte enrere ja ha començat i Andorra arriba a Milà–Cortina amb el full de ruta clar i la majoria del treball fet.