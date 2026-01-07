FUTBOL
L’FC Andorra passa pàgina i ja pensa en la Cultural
La plantilla de l’FC Andorra torna avui als entrenaments per començar a preparar el partit de dissabte a les 16.15 h al Nou Estadi de la FAF d’Encamp davant la Cultural Lleonesa, un rival directe en la lluita per la permanència. L’equip tricolor ja ha passat pàgina de la derrota a Ceuta, marcada pels dos gols encaixats a pilota aturada i per les ocasions desaprofitades, i centra tots els esforços en un duel clau per recuperar oxigen i sensacions. Amb la zona de descens situada ara mateix a només dos punts, l’staff tècnic és conscient de la importància de sumar una victòria que permeti guanyar marge i confiança en aquest tram de competició. El partit arriba amb alguns interrogants en l’aspecte físic, ja que Jastin García podria ser baixa després de retirar-se amb molèsties al turmell durant el duel a Ceuta. L’extrem està pendent de les proves mèdiques que han de determinar l’abast exacte de la lesió.