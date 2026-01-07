Bàsquet
Champions for UNICEF torna avui al Prat Gran d’Escaldes
La recaptació es destinarà a projectes d’ajuda a la infància en situacions d’emergència o vulnerabilitat arreu del món
El Pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany acull aquesta tarda una nova edició del Champions for UNICEF, una jornada esportiva i solidària que ja s’ha convertit en una cita fixa del calendari andorrà. L’acte, organitzat amb el suport del Bàsquet Club Andorra, començarà a les 19 h amb dos partits: el primer, amb personalitats públiques del país, i el segon amb esportistes d’elit. Les entrades, a 10 euros, es poden adquirir a la web del club o a la porta del recinte, i tota la recaptació es destinarà a UNICEF Andorra per donar suport a projectes d’ajuda a la infància en situacions d’emergència o vulnerabilitat arreu del món.