RAL·LI DAKAR
El resident Edgar Canet cedeix el lideratge en motos
La segona etapa del Ral·li Dakar, entre Yanbu i Alula i amb una especial de 400 quilòmetres, va deixar un balanç discret per als pilots residents. En la categoria de cotxes, Mathieu Baumel i el seu company Guillaume de Mévius van finalitzar l’etapa en la 12a plaça, un resultat que els va fer baixar fins a la tercera posició de la classificació general, tot i mantenir-se molt a prop del lideratge, a només 1’09” de Nasser Al-Attiyah, nou capdavanter després de la victòria d’etapa de Seth Quintero. En motos, la jornada va suposar un canvi al capdavant de la general i el resident Edgar Canet, que sortia líder, va obrir pista durant prop de 100 quilòmetres i una lleu caiguda va facilitar que el seu company Daniel Sanders li prengués el primer lloc. Canet és ara segon, a 30 segons. Tosha Schareina es manté quart, mentre que Lorenzo Santolino va haver d’abandonar després d’un accident. Avui, tercera etapa amb especial de 422 km.