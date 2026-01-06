RAL·LI DAKAR

El resident Edgar Canet cedeix el lideratge en motos

El pilot resident abans de l’etapa d’ahir.

El pilot resident abans de l’etapa d’ahir.RED BULL FACTORY

Alula (Aràbia Saudita)

La segona etapa del Ral·li Dakar, entre Yanbu i Alula i amb una especial de 400 quilòmetres, va deixar un balanç discret per als pilots residents. En la categoria de cotxes, Mathieu Baumel i el seu company Guillaume de Mévius van finalitzar l’etapa en la 12a plaça, un resultat que els va fer baixar fins a la tercera posició de la classificació general, tot i mantenir-se molt a prop del lideratge, a només 1’09” de Nasser Al-Attiyah, nou capdavanter després de la victòria d’etapa de Seth Quintero. En motos, la jornada va suposar un canvi al capdavant de la general i el resident Edgar Canet, que sortia líder, va obrir pista durant prop de 100 quilòmetres i una lleu caiguda va facilitar que el seu company Daniel Sanders li prengués el primer lloc. Canet és ara segon, a 30 segons. Tosha Schareina es manté quart, mentre que Lorenzo Santolino va haver d’abandonar després d’un accident. Avui, tercera etapa amb especial de 422 km.

