BÀSQUET
El rebot defensiu, cabdal en la derrota del MoraBanc
El MoraBanc va sortir de Vitòria amb una derrota però també amb un seguit de conclusions clares extretes pel seu entrenador, Joan Plaza, que va voler posar el focus més en les lectures que en el resultat. El tècnic va admetre aspectes que continuen penalitzant i, el principal, el rebot defensiu, que Plaza va qualificar de “greu”. L’equip va concedir 16 punts en segones oportunitats, una xifra que considera inassumible. “De poc serveix defensar bé 23 segons si després no assegures el rebot”, va remarcar, tot apuntant que aquestes situacions acaben generant triples i dificulten sortir en transició. En aquest sentit, va reconèixer que l’Andorra no es pot permetre partits de ritme alt i marcadors propers als 100 punts. El tècnic tricolor, però, també va destacar aspectes positius, com el baix nombre de pilotes perdudes, un dels millors registres de l’equip en molts anys, i l’ús del joc interior. Tot i així, va insistir que “competir bé no és suficient” i que cal reduir els regals propis, especialment davant rivals amb tanta qualitat.