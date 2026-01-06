REPORTATGE
Joan Verdú impulsa el futur
El Mamba Racing Team liderat per l’esquiador posa en marxa un projecte per acompanyar i donar suport als joves talents.
Joan Verdú ha posat en marxa una nova iniciativa per donar suport als joves talents de l’esquí andorrà, amb l’objectiu d’acompanyar-los en els primers passos de la seva trajectòria esportiva. El projecte arrenca aquesta temporada amb el patrocini de dos dels millors corredors sub-16 del país, Marc Visa i Paula Ledesma, escollits pels seus resultats i la projecció que han mostrat. “És una iniciativa que em fa molta il·lusió. Seguir donant suport a les noves generacions i al futur de l’esquí andorrà”, explica Verdú, que va decidir començar el projecte amb Visa i Ledesma per una raó clara: “Vam decidir patrocinar en aquest cas la Paula i el Marc, els millors sub-16, que són uns grans esquiadors amb molt potencial i és una manera més d’oferir-los la nostra ajuda”.
Verdú subratlla que l’objectiu és aportar molt més que coneixement tècnic. “L’esquí d’alt nivell no és només esquiar. Hi ha molts detalls al voltant que s’han de cuidar”, afirma. En aquest sentit, considera que el contacte amb corredors amb experiència pot ser clau: “És una oportunitat molt bona que tenen els joves per acostar-se a nosaltres, que tenim bastant experiència, i que puguin aprofitar-se, nodrir-se, no només en la part tècnica sinó en tot el que comporta”. Des de la base, la proposta s’ha rebut amb il·lusió. Paula Ledesma, de 14 anys, destaca que “em fa molta il·lusió, perquè tindré l’oportunitat d’estar amb el Joan, comptar amb els seus consells i compartir moments, i per a mi és tot un honor. Ell és un referent per a nosaltres”. Marc Visa, de 15 anys, ho veu com un moment únic: “És una gran oportunitat i estar al costat del millor esquiador andorrà és un luxe. Espero aprofitar-ho i que l’experiència em pugui ajudar a progressar”.
Mamba Racing Team
El projecte s’emmarca dins del Mamba Racing Team, una iniciativa que neix de la voluntat del mateix Joan Verdú de reforçar el vincle amb l’esquí base del país. “Va sorgir aquesta idea per fer un lligam encara més proper amb aquests joves, donar-los tot el nostre suport i que puguin seguir amb la seva trajectòria esportiva en plenes condicions”, conclou el primera espasa de la FAE, ja centrat en el proper repte a la Copa del Món, a Abelboden.