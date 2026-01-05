FUTBOL
La pissarra mata l’FC Andorra
Dos gols del Ceuta a pilota aturada sentencien els tricolors, que van meréixer més
El futbol té aquestes crueltats silencioses que no sempre caben a les estadístiques. El partit de l’Alfonso Murube va explicar una història i el marcador en va signar una altra, amb un FC Andorra que va sortir de Ceuta derrotat després de caure en dues fotografies fixes, en dos serveis de cantonada, que van desfer l’equip tricolor, superior amb la pilota, amb iniciativa i amb vocació de control. L’Andorra va construir, va insistir i va xutar vuit vegades entre pals, però li va faltar allò que no sempre s’entrena, l’ullal. El Ceuta, més simple i més quirúrgic, va viure dels detalls i va cobrar una victòria que va castigar l’equip que més va voler el partit (2-1).
Aterrava crescut i rellançat l’FC Andorra a terreny caballa. Les dues victòries consecutives havien atorgat certa tranquil·litat i volada a l’equip tricolor i l’staff intern encapçalat per Carles Manso va proposar poques variacions en l’onze allistat respecte a les darreres jornades. Galons per al capità Sergio Molina a l’eix de la defensa, dictat per Efe Akman, amb Villahermosa i Álvaro Martín movent-se per dins i el retorn d’inici de Minsu per acompanyar Jastin i Lautaro. En ple temps de peritatge, i amb els dos equips intentant aplicar la seva fórmula, va estar a un esglai el Ceuta d’obrir el marcador amb un cop de sabata esplèndid, al servei d’una falta de Bodiger, que va escopir el pal. L’Andorra, però, va trobar rèplica de forma instantània amb una acció deliciosa de Jastin, fabricant-se l’espai i amuntegant tres rivals per veure com una mà salvadora de Guille Vallejo li negava el crit de gol a l’extrem tricolor cedit pel Girona. El ritme era intens i el context oferia un duel d’anada i tornada, amb el Ceuta incòmode agafant-se a alguna fogonada i amb l’FC Andorra controlant la situació. I la fogonada va arribar al minut 27 amb un córner molt tancat de Salvi al primer pal que Youness va definir amb el clatell (1-0). El gol no va ensorrar l’equip tricolor que, tot i ser no excessivament protagonista al perímetre de Vallejo ni contundent als darrers metres, va marxar als vestidors amb enteresa i sense entregar, en cap moment, el control al Ceuta. Curiosament, per atendre al relat habitual de com d’estrambòtica és la categoria, en la primera acció de la represa, un córner que va servir Kuki Zalazar el va embocar de cap Carlos Hernández al segon pal amb l’única oposició de Jastin i agraint una sortida millorable de Yaakobishvili (2-0). Tot i la plantofada, l’FC Andorra no va perdre l’horitzó i primer Álvaro Martín i després Lautaro, molt desenfocat, no van aconseguir restar i l’equip seguia aplicant el generador malgrat veure com el resultat li negava el pa i la sal. Va ser Nieto, però, que va agafar el testimoni de Minsu als 75’, qui va fer reaparèixer la il·lusió en provocar un penal –un xut seu es va estavellar a la mà de Matos– i validar-lo quan faltaven 10 minuts més l’afegit (2-1). L’Andorra va arribar-hi sense temps per reconstruir el partit i la treva del marcador no va canviar el destí.
DESTACATS
METRÒNOM
Va demanar sempre la pilota, va dirigir i, fins i tot, va tenir el gol de l’empat a les botes.
MANU NIETO
VITAMÍNIC
Li va donar temps a provocar i transformar, de penal, el gol que va obrir la porta a l’esperança tricolor.
ÁLVARO MARTÍN
GUIA
Protagonista des de fa moltes jornades, la seva participació és cabdal en el joc. Va anar de menys a més.