REPORTATGE
Un nou Dakar ‘andorrà’
El Ral·li Dakar 2026 ja ha posat fil a l’agulla i ho ha fet amb la contundència habitual del ral·li més dur del món, que des de dissabte torna a posar a prova pilots, màquines i estratègies fins al pròxim 17 de gener. La primera gran jornada competitiva, disputada ahir, va servir per prendre el pols real a la cursa, amb 518 quilòmetres totals, 305 dels quals cronometrats, i amb un protagonisme destacat dels pilots residents a Andorra, fidels a la cita.
En cotxes, la jornada va somriure a Mathieu Baumel, que fa parella amb Guillaume de Mévius, i van signar la primera victòria d’etapa llarga. El tàndem va saber llegir una especial dominada per la pedra i les trampes amagades, aprofitant la seva posició de sortida i una estratègia fina per imposar-se amb 40 segons d’avantatge sobre Nasser Al-Attiyah. Molts equips van preferir aixecar el peu pensant ja en el que vindrà, conscients que el Dakar tot just comença. En la mateixa categoria, la resident Cristina Gutiérrez ha completat una etapa sòlida i intel·ligent, ha finalitzat 15a i ha prioritzat la regularitat en una jornada en què les diferències han estat mínimes. En motos, l’inici va confirmar el moment dolç d’Edgar Canet, gran protagonista dels primers dies. Després del pròleg, el jove resident va tornar a brillar en la primera especial llarga i va acabar segon, però es va adjudicar la victòria gràcies a una penalització a Ross Branch. També va destacar Tosha Schareina, quart a la general, mentre que Adrien Van Beveren es va mantenir al grup capdavanter i Lorenzo Santolino va caure i va cedir temps.