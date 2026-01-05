BÀSQUET
Competir no sempre basta
El MoraBanc planta cara al Baskonia al Buesa Arena, però torna a pagar car no saber tancar el rebot defensiu
El MoraBanc Andorra va tornar a competir en territori prohibit i va tornar a pagar el mateix peatge de sempre. A Vitòria, davant un Baskonia que va jugar amb el cronòmetre emocional del partit, l’equip tricolor va encaixar una nova derrota (99-92) que va repetir un patró ja massa reconeixible: bons minuts, trams d’inspiració i una sensació persistent d’estar viu fins que les desconnexions i la fragilitat defensiva acaben sent terminals. Contra un transatlàntic com el Baskonia, jugar a l’intercanvi de cops i a 100 punts acostuma a ser una aposta arriscada.
La quarta derrota consecutiva –la desena del curs– deixa el MoraBanc amb el descens a només una victòria de distància i amb la visita imminent del Reial Madrid, ferit en l’orgull després de perdre el clàssic. Al davant, un Baskonia que va exhibir múscul quan va voler: 17 triples, 26 assistències i la sensació sempre d’estar escollint les acceleracions. La posada en escena tricolor va ser valenta. Un 0-5 de sortida, amb Shannon Evans i Artem Pustovyi assumint responsabilitats –van acabar amb 24 i 15 punts, respectivament–, va marcar un inici prometedor, però el Baskonia va respondre amb una primera ràfega (17-13), trobant l’encert exterior i imposant un ritme que exigia una atenció constant. Tot i això, el MoraBanc va resistir, aferrant-se al partit amb un triple de McKoy (20-18) i mostrant caràcter davant les rotacions massives del conjunt vitorià. Dos triples consecutius de Kobi Simmons, que va tancar el primer quart amb 11 punts, van estirar el marcador fins al 30-20. El MoraBanc va continuar sostenint-se gràcies a Evans i Pustovyi, set punts cadascun, però Luwawu-Cabarrot i Diakité van començar a trobar camins cap al cèrcol. El descans va arribar amb un 51-43 que deixava el duel obert, encara amb escletxes per creure-hi.
A la represa es va viure el millor moment dels tricolors. Després d’uns minuts de vaivens, el MoraBanc va signar un tram final de tercer quart notable, passant del 65-55 a falta de 4’35” a un parcial demolidor de 3-17. Dos triples i vuit punts de Best van capgirar el partit com un mitjó i van enviar l’enfrontament a l’últim quart amb un 71-74.
Però el Baskonia no va trigar a recordar qui manava. Al ritme de Kurucs i amb Marcus Howard activant-se –11 punts després d’haver passat desapercebut–, els locals van recuperar el pols i un parcial de 14-5 va posar el pany a un partit en què l’equip de Plaza va tornar a tenir la sensació d’estar a prop, no arribar-hi i morir a la riba.