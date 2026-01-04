ESQUÍ ALPÍ
Moreno i Caminal preparen la cursa de Zauchensee
L’equip femení de velocitat, amb Cande Moreno i Jordina Caminal, es troba aquests dies a Passo San Pellegrino per acabar de preparar la pròxima cita de la Copa del Món, que tindrà lloc a Zauchensee (Àustria) del 8 a l’11 de gener. Les dues esquiadores competiran a la prova austríaca després que Moreno obrís una segona plaça per a Andorra en entrar al top 30 a la Copa del Món de St. Moritz, on va finalitzar 26a. Aquesta plaça addicional permetrà la presència de Caminal, que arriba amb confiança després de signar una quarta posició a la Copa d’Europa, també a St. Moritz. La competició a Zauchensee s’iniciarà dijous amb el primer entrenament de descens, divendres amb el segon, i continuarà amb el descens dissabte (11.30 h) i el supergegant diumenge (12.00 h).