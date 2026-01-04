BÀSQUET
El MoraBanc competeix i planta cara, però cau a la pista del Baskonia (99-92)
Evans, amb 22 punts, i Pustovyi, amb 15, els millors de l'equip tricolor
El MoraBanc Andorra ha encaixat una nova derrota a Vitòria davant el Baskonia (99-92) en un partit en què ha tornat a mostrar un patró ja conegut. Els tricolors han competit durant bona part del duel, però les desconnexions defensives i la manca de continuïtat en moments clau han acabat decantant el resultat a favor dels locals. Davant un rival de màxim nivell i que ha semblat escollir les acceleracions, l’intercanvi de cops i el ritme alt han acabat penalitzant l’equip tricolor. La derrota, la quarta consecutiva i la desena de la temporada, deixa el MoraBanc amb el descens a una sola victòria i amb la visita imminent del Reial Madrid, diumenge a les 19.00h al pavelló Toni Martí. El Baskonia ha imposat el seu potencial ofensiu, amb 17 triples i 26 assistències, gestionant el partit segons les seves necessitats. El MoraBanc ha començat bé, amb un 0-5 inicial liderat per Shannon Evans i Artem Pustovyi, que han estat els màxims anotadors amb 24 i 15 punts. Tot i la reacció local, els tricolors han resistit i han arribat al descans amb opcions (51-43).
A la represa, l’equip de Joan Plaza ha viscut el seu millor moment, amb un parcial de 3-17 que li ha permès arribar a l’últim quart per davant (71-74). Però el Baskonia ha respost de seguida, amb Kurucs i Marcus Howard assumint protagonisme, i un parcial final de 14 a 5 que ha sentenciat el partit.
FITXA TÈCNICA
BASKONIA, 99: Simmons (19), Joksimovic (2), Radzevicius (8), Kurucs (11) i Diop (4) -cinc inicial- Villar (1), Spagnolo (2), Luwawu-Cabarrot (19), Frisch (2), Omoruyi (5) i Diakité (16)
MORABANC, 92: Evans (22), Best (12), Okoye (5), Kostadinov (6) i Pustovyi (15) -cinc inicial- Udeze (7), Castañeda (2), Ortega, Mckoy (9), Kuric (14) i Guerrero
PARCIALS: 30-20 (10’); 51-43 (20’); 71-74 (30’), 99-92 (40’)
ÀRBITRES: Emilio Pérez Pizarro, Alfonso Olivares i Guillermo Rios.
ELIMINATS: No n’hi ha hagut.
PISTA: Fernando Buesa Arena, amb 9.823 espectadors.