BÀSQUET
Dur i exigent examen a Vitòria
Baskonia posa a prova un MoraBanc ferit i sacsejat per la derrota contra el Lleida
El calendari no concedeix treves ni espais per al dol. Amb les flames encara vives de la dura derrota a casa contra el Hiopos Lleida, el MoraBanc enfila el camí cap a Vitòria per visitar el Fernando Buesa Arena, un escenari majúscul que arriba en el pitjor moment emocional però, potser, en el més revelador. Baskonia espera mentre l’equip tricolor encara intenta recompondre’s d’un cop que ha deixat més soroll que ferida classificatòria, ja que l’equip es manté encara dues victòries per sobre del descens.
“Anirem a guanyar, com sempre. Una altra cosa és la dificultat que té fer-ho”
La relliscada contra el Lleida no només va ser un partit perdut. Va tornar a obrir costures que semblaven cosides, va evidenciar mancances d’agressivitat i va encendre un enrenou que va acabar explotant a la sala de premsa. Joan Plaza, esquerp i incòmode, va verbalitzar el malestar amb un discurs que va anar més enllà del parquet. “L’agressivitat no es compra a la botiga de la cantonada”, va deixar anar, mentre insinuava que potser hi ha jugadors “mal dirigits”, en una reflexió que connectava amb les declaracions prèvies del president Gorka Aixàs sobre el futur immediat de Best i McKoy. En aquest context, Vitòria apareix com un examen amb poca xarxa. El Baskonia és un rival d’una altra dimensió, però també un escenari conegut per un MoraBanc que ja ha demostrat que sap competir lluny d’Andorra, com a València i, sobretot, el precedent més recent al Buesa Arena: la victòria coral de la segona jornada del curs passat, encara amb Natxo Lezkano a la banqueta, amb una exhibició de Kuric que va silenciar el pavelló. El tècnic tricolor no rebaixa el discurs, malgrat el soroll ambiental. “Anirem com sempre a Vitòria, a guanyar”, va afirmar. “Una altra cosa és la dificultat extrema de fer-ho, però ni és la primera vegada ni serà l’última que s’intenta”. Per a Plaza, aquest tipus de partits mesuren alguna cosa més que el nivell competitiu: “Els equips i els jugadors demostren el seu caràcter després de derrotes complicades”. El partit arriba amb més preguntes que respostes i amb un equip tricolor sacsejat, exposat i obligat a reaccionar en una de les pistes més exigents.