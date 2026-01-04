BÀSQUET

Dur i exigent examen a Vitòria

Baskonia posa a prova un MoraBanc ferit i sacsejat per la derrota contra el Lleida

Baskonia - MoraBanc Andorra

El calendari no concedeix treves ni espais per al dol. Amb les flames encara vives de la dura derrota a casa contra el Hiopos Lleida, el MoraBanc enfila el camí cap a Vitòria per visitar el Fernando Buesa Arena, un escenari majúscul que arriba en el pitjor moment emocional però, potser, en el més revelador. Baskonia espera mentre l’equip tricolor encara intenta recompondre’s d’un cop que ha deixat més soroll que ferida classificatòria, ja que l’equip es manté encara dues victòries per sobre del descens.

“Anirem a guanyar, com sempre. Una altra cosa és la dificultat que té fer-ho”Joan Plaza, Entrenador del MoraBanc Andorra

La relliscada contra el Lleida no només va ser un partit perdut. Va tornar a obrir costures que semblaven cosides, va evidenciar mancances d’agressivitat i va encendre un enrenou que va acabar explotant a la sala de premsa. Joan Plaza, esquerp i incòmode, va verbalitzar el malestar amb un discurs que va anar més enllà del parquet. “L’agressivitat no es compra a la botiga de la cantonada”, va deixar anar, mentre insinuava que potser hi ha jugadors “mal dirigits”, en una reflexió que connectava amb les declaracions prèvies del president Gorka Aixàs sobre el futur immediat de Best i McKoy. En aquest context, Vitòria apareix com un examen amb poca xarxa. El Baskonia és un rival d’una altra dimensió, però també un escenari conegut per un MoraBanc que ja ha demostrat que sap competir lluny d’Andorra, com a València i, sobretot, el precedent més recent al Buesa Arena: la victòria coral de la segona jornada del curs passat, encara amb Natxo Lezkano a la banqueta, amb una exhibició de Kuric que va silenciar el pavelló. El tècnic tricolor no rebaixa el discurs, malgrat el soroll ambiental. “Anirem com sempre a Vitòria, a guanyar”, va afirmar. “Una altra cosa és la dificultat extrema de fer-ho, però ni és la primera vegada ni serà l’última que s’intenta”. Per a Plaza, aquest tipus de partits mesuren alguna cosa més que el nivell competitiu: “Els equips i els jugadors demostren el seu caràcter després de derrotes complicades”. El partit arriba amb més preguntes que respostes i amb un equip tricolor sacsejat, exposat i obligat a reaccionar en una de les pistes més exigents.

Rafa Luz saluda i, a la dreta, Yves Pons.

Rafa Luz saluda i, a la dreta, Yves Pons.Fernando Galindo

RAFA LUZ I YVES PONS, OCUPANTS DE LA INFERMERIA TRICOLOR

A la derrota del MoraBanc Andorra davant el Hiopos Lleida al pavelló Toni Martí s’hi ha afegit la confirmació de dues lesions que mantenen l’equip amb efectius limitats. Rafa Luz i Yves Pons ja van ser baixa en el partit de divendres i tampoc estaran disponibles avui a Vitòria. Rafa Luz va ser substituït al final del duel contra el València Basket i les proves mèdiques han confirmat una lesió als isquiotibials de la cama esquerra, amb un temps de recuperació estimat d’entre tres i quatre setmanes, tot i que el club no n’especifica el període de baixa. Per la seva banda, Yves Pons pateix un esquinç de turmell al peu esquerre, amb una baixa prevista d’entre dues i tres setmanes, pendent sempre de l’evolució clínica.
