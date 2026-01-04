FUTBOL
Dues accions a pilota aturada sentencien l'FC Andorra (2-1)
L'equip tricolor ha estat superior, però cau a Ceuta
L'FC Andorra ha sortit derrotat de Ceuta (2-1) en un partit en què el marcador no ha reflectit el desenvolupament del joc. Els tricolors han caigut en dues accions a pilota aturada, dos serveis de cantonada que han decidit el duel, malgrat haver tingut més control de la pilota, iniciativa i arribades. L’Andorra ha xutat vuit vegades entre pals, però li ha faltat encert en els metres finals. El Ceuta, més efectiu, ha aprofitat els detalls per assegurar la victòria.
L’equip encapçalat per Carles Manso arribava a l’Alfonso Murube després de dues victòries consecutives i ha mantingut l’estructura habitual, amb Sergio Molina liderant la defensa i el retorn de Minsu a l’onze inicial. El partit ha estat equilibrat, amb domini territorial tricolor, fins que, al minut 27, un córner servit per Salvi l’ha rematat Youness al primer pal per obrir el marcador.
L’Andorra no ha perdut el control i ha arribat al descans amb opcions. A la represa, però, un nou córner, en la primera acció, l’ha aprofitat Carlos Hernández per fer el 2 a 0, desempallagant-se de Jastin i agraïnt una mala sortida del porter Yaakobishvili. Tot i el cop, l’Andorra ha insistit i ha retallat distàncies al tram final amb un penal transformat per Nieto, però ja no ha tingut temps per rescatar cap punt. La propera jornada, la 21a a LaLiga Hypermotion, l'FC Andorra rebrà dissabte a la Cultural Lleonesa (16.15h) a l'Estadi de la FAF, a Encamp.
FITXA TÈCNICA
AD CEUTA, 2: Vallejo, Anuar, Carlos Hernández, Diego González, Matos, Lachhab, Zalazar, Bodiger, Obeng, Kone i Salvi
FC ANDORRA, 1: Yaakobishvili, Carrique, Bombardó, Sergio Molina, Martí Vilà, Efe Akman, Villahermosa, Álvaro Martín, Lautaro, Minsu i Jastin
CANVIS: Marc Domènech per Obeng (69’); Ahmed per Salvi (69’); Konrad per Koné (75’); Bassinga per Kuki Zalazar (85’) i Cristian per Bodiger (85’) -AD Ceuta-; Cerdà per Bombardó (60’); Álex Calvo per Jastin (60’); Nieto per Minsu (75’); Uzkudun per Lautaro (89’) i Le Normand per Villahermosa (89’) -FC Andorra-
GOLS: 1-0, Youness (27’); 2-0, Carlos Hernández (46’); 2-1, Nieto, de penal (80’)
ÀRBITRE: Álvaro Moreno Aragón (Col·legi andalús).
TARGETES: Groga a Obeng i Koné -Ceuta-; Carrique i Villahermosa -FC Andorra-.
ESTADI: Alfonso Murube, amb 3.413 espectadors.