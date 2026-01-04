FUTBOL
Ceuta, prova de maduresa
L’FC Andorra reprèn la competició amb dues victòries seguides i la convicció d’haver redreçat el rumb
El retorn de l’FC Andorra a la competició en el 2026 no admet pauses ni indulgències. Després de dues victòries consecutives que han servit per redreçar una trajectòria que havia entrat en zona de turbulències, l’equip tricolor reprèn la Segona Divisió amb un desplaçament tan exigent en el futbolístic com farragós en el logístic. Ceuta espera al final d’un viatge llarg: carretera fins a Lleida, vol cap a Tetuan i autobús fins a l’Alfonso Murube, un estadi on l’equip caballa acostuma a mostrar la seva versió més robusta.
“El Ceuta és un equip dominador, amb embranzides molt fortes a l’inici de cada part”
L’aturada no ha generat soroll intern. Al contrari. Carles Manso, cap visible de l’staff, va voler dissipar qualsevol ombra de dubte: “En cap moment hi ha hagut preocupació que aquesta aturada pogués fer-nos retrocedir. Ens ha reafirmat en la feina que estàvem fent i ens dona confiança per continuar buscant la nostra millor versió”. L’Andorra arriba a la jornada 20 amb la sensació d’haver recuperat el fil del joc i la convicció en un model que no es negocia. El rival, però, obliga a afinar. El Ceuta és una de les revelacions del campionat, amb 29 punts i una continuïtat clara respecte al curs anterior. A casa, el conjunt de José Juan Romero és especialment incòmode, capaç de sostenir ritmes alts i de castigar per fora amb bones relacions entre extrems i laterals. “És un equip dominador, amb embranzides molt fortes a l’inici de cada part. Haurem d’estar molt atents als petits detalls”, va advertir Manso. El Ceuta pressiona amunt, pràcticament home a home, i incomoda la sortida de pilota, però també sap replegar-se amb ordre. Davant d’aquest escenari, l’Andorra no renunciarà a la seva identitat. “Intentarem imposar el nostre joc i fer que el rival s’adapti al que nosaltres volem”, va remarcar Manso. Ser agressius, tenir la pilota, ser ofensius i assumir riscos de manera coherent: el full de ruta no canvia. En l’apartat de peces, Sergio Molina continuarà actuant com a central, Gael Alonso serà baixa per acumulació de targetes, mentre que el porter Jesús Owono segueix de baixa després de la seva participació amb Guinea Equatorial a la Copa d’Àfrica. Al Ceuta, José Juan Romero no podrà comptar amb Rubén Díez, també sancionat. El tècnic andalús va mostrar respecte pels tricolors: “És un molt bon equip, que vindrà a posar-nos les coses molt difícils. Nosaltres anirem a ser nosaltres mateixos i a intentar endur-nos els punts”, va sostenir.
“Hem d’intentar imposar el nostre joc i fer que el rival s’adapti al que volem”
“L’FC Andorra és un molt bon equip i que, segur, vindrà a posar-nos les coses molt difícils”
“Nosaltres anirem a ser nosaltres mateixos i a endur-nos els tres punts”