ESQUÍ ALPÍ
Carla Mijares vol repetir punts a Kranjska Gora
L’andorrana torna al circuit mundial després de sumar a Semmering
Carla Mijares tornarà a competir avui a la Copa del Món a Kranjska Gora (Eslovènia), en una nova prova d’eslàlom que es disputarà amb la primera mànega a les 9.30 h i la segona a les 12.15 h. L’andorrana va completar ahir una sessió d’entrenament prèvia en una pista que ja coneix, després d’haver-hi competit en curses FIS el 2023. Mijares arriba a la cita amb confiança després d’haver sumat fa uns dies els seus primers punts de Copa del Món a Semmering, on va ser 18a en una cursa molt exigent.
Dos dies després, va confirmar el seu bon moment amb la victòria a l’eslàlom de la Copa Creand FIS a Soldeu, un resultat que reforça la seva progressió. L’objectiu a Kranjska és tornar a situar-se dins del top 30. El seu entrenador, Josh Alayrach, explica que “havíem fet un parell de pilotes al pal però la persistència ens va acabar donant la raó i ara estem convençuts que podem tornar-ho a aconseguir”. Alayrach va afegir que “hi anem amb moltes ganes i a veure com va”, destacant la solidesa creixent de l’esquí de Mijares aquest curs.