ESQUÍ
Carla Mijares frega els punts a la Copa del Món de Kranjska Gora amb una 41a posició
L’esquiadora andorrana es queda a 0,77 segons d’entrar al top-30 en l’eslàlom disputat avui a Eslovènia
Carla Mijares ha finalitzat avui en 41a posició a la prova d’eslàlom de la Copa del Món disputada a Kranjska Gora, a Eslovènia. L’andorrana s’ha quedat a només 0,77 segons de classificar-se entre les 30 primeres de la primera mànega, límit que dona accés als punts de la World Cup.
Mijares competia amb el dorsal 52 i ha completat la primera mànega amb un temps de 54.50, a 4.26 del millor registre provisional, marcat per la suïssa Camille Rast amb 50.24. La zona de punts l’ha tancat la italiana Emilia Mondinelli amb 53.73, a 3.49 de Rast. La primera mànega ha estat exigent i fins a 25 esquiadores no han pogut completar el recorregut.
La baixada de Mijares ha estat de menys a més. Al primer sector ha signat el 57è millor temps amb un retard de +0.73, mentre que al segon ha passat amb el 52è registre i +1.65. A partir del tercer sector, però, ha recuperat posicions amb el 35è temps parcial (+0.94), i ha tancat el quart i últim sector amb el 19è millor registre, també a +0.94.
El seu entrenador, Josh Alayrach, ha valorat la cursa destacant que “estem animats, simplement avui no li ha sortit el seu esquí”, i ha afegit que una errada a la part alta del traçat li ha fet perdre molt temps. “És un altre aprenentatge. Aquesta cursa ens reforça en la línia de treball que estem seguint”, ha assenyalat, remarcant que, tot i una mànega “lluny del nostre nivell”, l’esquiadora s’ha quedat molt a prop dels punts.
La pròxima cita de Carla Mijares a la Copa del Món serà el dimarts 13 de gener a Flachau (Àustria).