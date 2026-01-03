BÀSQUET
Plaza: "Best i McKoy? Això li has de preguntar a la persona que va dir que no jugarien més"
El tècnic del MoraBanc assegura treballar amb els jugadors que té a la plantilla
Tot i que sense temps de païr gaire cosa i amb el repte del Fernando Buesa Arena d'aquest diumenge contra Baskonia a l'horitzó, la derrota al pavelló Toni Martí contra el Lleida ha deixat una ressaca dura. Un revès que ha fet mal i que va mostrar un esquerp i molest Joan Plaza durant la reflexió post partit.
El tècnic tricolor va remarcar que, tot i competir en molts trams del partit, al MoraBanc li va faltar agressivitat i que aquesta "no es compra a la botiga de la cantonada", que son uns jugadors que "potser estan mal dirigits" i va fer referència a les paraules de la setmana passada del president del club Gorka Aixàs quan va assegurar a RNA que Best i McKoy, pràcticament, no tornarien a jugar amb l'equip. Contra el Lleida, Best va sortir al cinc inicial i McKoy va tornar a jugar minuts després de dos partits sense anar convocat.
Qüestionat per aquest fet va disparar que "això li has de preguntar a la persona que va dir que no jugarien més [Gorka Aixàs]. Jo treballo sempre al màxim amb els jugadors que tinc a la plantilla, amb els que entrenen i que estan disponibles. Quan un jugador està, juga; quan no hi és, no pot jugar. Aquest matí [per ahir] per exemple, s’ha lesionat Yves Pons i ha jugat McKoy que, per mi, és un jugador més de la plantilla mentre hi sigui. Jo treballo cada dia amb els jugadors que tinc i són amb ells amb qui compto".