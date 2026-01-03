FUTBOL
L’FC Andorra, a prop de tancar la cessió de Yeray
L’extrem del Racing seria el segon reforç tricolor al mercat d’hivern
L’FC Andorra avança en la possibilitat d’aconsegiur el préstec fins a final de temporada de l’extrem del Ràcing de Santander, Yeray Cabanzón. El futbolista és a prop de convertir-se en nou jugador tricolor en qualitat de cedit, una operació que el club feia temps que tenia sobre la taula i que ja va intentar concretar durant el mercat d’estiu. De fet, la situació es podria aclarir en els propers dies i els dos clubs treballen per aconseguir l’acord i que el jugador càntabre acabi vestint la samarreta de l’Andorra fins a final de curs. Ara, amb menys protagonisme, amb la voluntat de guanyar minuts i amb el desig del jugador, l’escenari és molt més favorable perquè el traspàs temporal es pugui acabar tancant.
L’arribada del central Edgar González, només a falta d’oficialitat
La direcció esportiva, tal com va explicar el Diari a principis de desembre, treballa amb la idea clara d’incorporar tres reforços per afrontar la segona part de la temporada amb més garanties. Així, Yeray Cabanzón s’afegiria a l’arribada del central Edgar González, propietat de la UD Almería, que ha trencat la seva cessió al Hadjuk Split i que, a falta de l’oficialitat, serà tricolor fins al 30 de juny. Un cop resoltes aquestes dues operacions, l’Andorra centrarà els esforços a completar el mercat amb algun altre futbolista d’atac si sorgeix l’oportunitat i, sobretot, a alliberar alguna de les fitxes. En aquest sentit, a hores d’ara sembla complicat que jugadors com Petxarromán o Antal tornin als seus clubs d’origen –Depor i Girona– i es treballa en la sortida d’alguna peça. Martín Merquelanz, que va arribar com a agent lliure i ha tingut poca participació, estaria en la graella de sortida.