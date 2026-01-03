FUTBOL

L’FC Andorra, a prop de tancar la cessió de Yeray

L’extrem del Racing seria el segon reforç tricolor al mercat d’hivern

Yeray Cabanzón, en un partit d’aquest curs.

Yeray Cabanzón, en un partit d'aquest curs.

Andorra la Vella

L’FC Andorra avança en la possibilitat d’aconsegiur el préstec fins a final de temporada de l’extrem del Ràcing de Santander, Yeray Cabanzón. El futbolista és a prop de convertir-se en nou jugador tricolor en qualitat de cedit, una operació que el club feia temps que tenia sobre la taula i que ja va intentar concretar durant el mercat d’estiu. De fet, la situació es podria aclarir en els propers dies i els dos clubs treballen per aconseguir l’acord i que el jugador càntabre acabi vestint la samarreta de l’Andorra fins a final de curs. Ara, amb menys protagonisme, amb la voluntat de guanyar minuts i amb el desig del jugador, l’escenari és molt més favorable perquè el traspàs temporal es pugui acabar tancant.

L’arribada del central Edgar González, només a falta d’oficialitat

La direcció esportiva, tal com va explicar el Diari a principis de desembre, treballa amb la idea clara d’incorporar tres reforços per afrontar la segona part de la temporada amb més garanties. Així, Yeray Cabanzón s’afegiria a l’arribada del central Edgar González, propietat de la UD Almería, que ha trencat la seva cessió al Hadjuk Split i que, a falta de l’oficialitat, serà tricolor fins al 30 de juny. Un cop resoltes aquestes dues operacions, l’Andorra centrarà els esforços a completar el mercat amb algun altre futbolista d’atac si sorgeix l’oportunitat i, sobretot, a alliberar alguna de les fitxes. En aquest sentit, a hores d’ara sembla complicat que jugadors com Petxarromán o Antal tornin als seus clubs d’origen –Depor i Girona– i es treballa en la sortida d’alguna peça. Martín Merquelanz, que va arribar com a agent lliure i ha tingut poca participació, estaria en la graella de sortida.

