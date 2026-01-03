FUTBOL
L’equip reprèn la lliga demà al camp del Ceuta
L’FC Andorra afronta el retorn a la competició amb confiança i bones sensacions després de l’aturada nadalenca. L’equip rependrà la competició demà a l’Alfonso Murube de Ceuta després de les dues victòries consecutives –Valladolid i Deportivo– amb què va cloure l’any natural i, segons Carles Manso, cap visible de l’staff, la pausa no ha afectat ni el ritme ni la dinàmica del grup. “Després de sis o set dies d’aturada, a nivell físic l’equip ha tornat molt bé. Abans de marxar de vacances se’ls va donar una pauta d’entrenament i, pel que hem vist aquesta setmana, tots l’han complert”, va explicar el tècnic, satisfet amb la resposta de la plantilla. Manso també destaca que “la dinàmica d’entrenaments està sent molt bona i no es nota gens que la setmana passada fos sense sessions col·lectives” i, en aquest sentit, el tècnic va subratllar la maduresa del grup: “Els jugadors tenien molt clar quin era el camí a seguir. Veníem de dos partits guanyats i sabíem perfectament com havíem de continuar treballant”.
“Els jugadors sempre han tingut molt clar quin era el camí a seguir”