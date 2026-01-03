ESQUÍ ALPÍ
Joan Verdú prepara a Reiteralm la pròxima cita de la Copa del Món
Després d’uns dies de desconnexió, Joan Verdú i el seu equip han reprès el treball amb una estada a Reiteralm (Àustria) per preparar la pròxima prova de la Copa del Món, que es disputarà a Adelboden (Suïssa) el dissabte 10 de gener. L’andorrà entrenarà a Reiteralm des d’avui i fins a0l dia 8, una estació habitual en la seva planificació per les bones condicions que ofereix. Un cop finalitzada la concentració, l’equip es desplaçarà a Adelboden per realitzar el warm up divendres 9 i deixar-ho tot a punt per a la cursa, amb horaris matinals: 10.30 h la primera mànega i 13.30 h la segona.
Fins al moment, Verdú acumula 49 punts de Copa del Món, gràcies a la 12a posició a Sölden, la 16a plaça a Copper Mountain i la 19a a Alta Badia, resultats que el situen 23è del rànquing de la disciplina de gegant. Tot i no haver pogut puntuar a Beaver Creek ni a Val d’Isère, l’andorrà manté una línia regular en aquest primer tram del curs. Adelboden serà la sisena cita de la temporada abans d’afrontar les proves de Schladming, Kranjska Gora i les finals de Lillehammer, en un calendari exigent que també inclourà la cita olímpica del febrer a Milà i Cortina.