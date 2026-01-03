ESQUÍ DE FONS
Irineu Esteve decideix posar fi al Tour de Ski per manca de sensacions
La quarta jornada del Tour de Ski a Toblach-Dobbiaco va acabar sent el punt d’inflexió que va portar Irineu Esteve a decidir abandonar la competició. L’andorrà va finalitzar 74è als 20 km persecució en clàssic, amb un temps de 49.22,4, en una cursa especialment dura pel que fa al físic com al mental. El millor registre va ser per al suec Edvin Anger (45.39,5), mentre que en la classificació general acumulada Esteve quedava 73è, a 6.33 del líder, el noruec Johannes Høsflot Klæbo. Després de la prova, Esteve va reconèixer que havia estat “la cursa més dura de la meva vida, en àmbit psicològic i físic”, explicant que no havia pogut pressionar en cap moment i que el cos no responia. “No està sent l’any com esperàvem. Mai havíem tingut sensacions així”, va admetre. Davant d’aquestes sensacions i després de diversos dies sense trobar-se en condicions, l’andorrà va decidir abandonar el Tour de Ski per prioritzar la salut i intentar revertir una dinàmica molt negativa. Una decisió presa amb responsabilitat, amb l’objectiu de tornar a competir amb garanties.