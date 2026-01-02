Bàsquet
Xavier Castañeda, nou reforç pel MoraBanc
El base americà arriba procedent d'Unicaja i cedit fins a final de temporada
El MoraBanc Andorra ha tancat un acord amb l’Unicaja de Màlaga per la cessió del combo Xavier Castañeda fins a final de temporada. El base americà, amb nacionalitat bosniana, ja ha superat les proves mèdiques i es troba a disposició del tècnic, Joan Plaza, per debutar aquest mateix divendres davant l'Hiopos Lleida al pavelló Toni Martí. Castañeda, de 25 anys i 1,84 metres i que no ocuparà plaça d’extracomunitari, ha competit a la Supercopa Endesa, la Champions, la Lliga Endesa i la Copa FIBA Intercontinental, torneig en què es va proclamar campió. El seu recorregut europeu inclou el GS Lavrio grec i el JL Bourg Basket francès, on va signar la seva millor temporada sent el segon màxim anotador de la LNB Pro A, amb 17 punts de mitjana, compaginant lliga i Eurocup.
Format a les universitats del Sud de Florida i Akron, és un jugador que pot actuar tant de base com d’escorta, amb capacitat per generar avantatges amb pilota i amenaça des del tir exterior. El director general del club, Francesc Solana, ha destacat que “és un complement molt bo per a la posició de base després de la sortida de Bassas” i ha subratllat que pot aportar “direcció i punts” en moments clau dels partits. Castañeda arriba a Andorra, segons Solana, “acceptant el repte” i amb la voluntat de tenir un paper important en l’equip.