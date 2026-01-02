POLÍTICA ESPORTIVA
En vigor, la nova llista de substàncies dopants
La regulació del medicament contra l’asma Salmeterol o la prohibició de l’ús no diagnòstic del monòxid de carboni és la principal novetat de la llista de substàncies i mètodes prohibits de la WADA (Agència Mundial Antidopatge) que va entrar en vigor l’1 de gener, i que va ser publicada al BOPA.
La nova normativa va ser aprovada per la WADA al comitè executiu celebrat l’11 de setembre, i les altres novetats també corresponen a la utilització de components cel·lulars com mitocondris i ribosomes, així com l’ampliació del programa de monitoratge.