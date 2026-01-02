ESQUÍ ALPÍ

Verdú prepara a Àustria la cursa d’Adelboden

Realitza una estada de preparació abans de la prova a Suïssa

Joan Verdú, a la darrera Copa del Món a Itàlia.

Joan Verdú, a la darrera Copa del Món a Itàlia.

Marc Basco
Publicat per
Marc Basco
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Joan Verdú realitza una estada de preparació a Àustria per a la següent cita de la Copa del Món de gegant d’esquí alpí, que es disputarà diumenge 10 a Adelboden, a Suïssa. Després de la darrera cursa, celebrada a Alta Badia, a Itàlia, l’esquiador va tornar al país, i entre avui i el dia 9 té previst fer aquest bloc d’entrenament. “Farem un bloc força extens de dies d’entrenament, de veure quina és la situació actual amb els esquís, els models i les botes, absolutament tot, treballant en bones condicions”, va destacar Verdú, que va afegir que “fins a Solden tampoc havíem pogut sumar tants dies i després ja va arribar la temporada. Confio trobar bones condicions en aquesta petita aturada i fer uns blocs d’entrenaments molt guais”.

la d’adelboden serà la sisena copa del món, penúltima abans dels jocs

La d’Adelboden serà la sisena Copa del Món de gegant de la temporada per a l’esquiador, que dues setmanes després tindrà a Schladming l’últim gegant abans de la gran cita de l’any, els Jocs Olímpics d’hivern. Després de la cita olímpica encara disputarà un altre gegant a Kranjska Gora, a més de la possible participació a les finals de Lillehammer.

