ESQUÍ ALPÍ
Verdú prepara a Àustria la cursa d’Adelboden
Realitza una estada de preparació abans de la prova a Suïssa
Joan Verdú realitza una estada de preparació a Àustria per a la següent cita de la Copa del Món de gegant d’esquí alpí, que es disputarà diumenge 10 a Adelboden, a Suïssa. Després de la darrera cursa, celebrada a Alta Badia, a Itàlia, l’esquiador va tornar al país, i entre avui i el dia 9 té previst fer aquest bloc d’entrenament. “Farem un bloc força extens de dies d’entrenament, de veure quina és la situació actual amb els esquís, els models i les botes, absolutament tot, treballant en bones condicions”, va destacar Verdú, que va afegir que “fins a Solden tampoc havíem pogut sumar tants dies i després ja va arribar la temporada. Confio trobar bones condicions en aquesta petita aturada i fer uns blocs d’entrenaments molt guais”.
la d’adelboden serà la sisena copa del món, penúltima abans dels jocs
La d’Adelboden serà la sisena Copa del Món de gegant de la temporada per a l’esquiador, que dues setmanes després tindrà a Schladming l’últim gegant abans de la gran cita de l’any, els Jocs Olímpics d’hivern. Després de la cita olímpica encara disputarà un altre gegant a Kranjska Gora, a més de la possible participació a les finals de Lillehammer.