BÀSQUET
Un gris MoraBanc cedeix davant el Lleida (79-87)
El nouvingut Castañeda i Okoye, amb 14 punts, els millors de l'equip tricolor
El MoraBanc Andorra ha caigut davant el Hiopos Lleida al pavelló Toni Martí, en un enfrontament d'aquells que fan un mal especial no sumar. Primer, per ser un rival directe en la lluita per la part baixa i segon, per tractar-se d'un partit marcat en el calendari, com d'aquells que entren en el paquet de 12 partits obligats de guanyar (79-87). A més, el millor de l'equip tricolor ha estat el nouvingut Xavier Castañeda -precisament rebutjat per problemes mèdics per l'equip lleidatà- amb 14 punts i el relat hagués estat perfecte si la seva aportació hagués estat arrodonida amb un triomf que es presentava imprescindible.
El partit ja s'ha destapat calent i carregat de revolucions, sobretot a la grada amb uns 300 sorollosos seguidors de l'equip lleidatà, i amb algunes imprecisions a la pista. Enmig del tram per acomodar-se han encès l'interruptor Best i Okoye repartint-se l'anotació inicial (11-7) i amb els catalans carregant-se de faltes i topant davant la bona defensa tricolor. Un 2+1 de Kuric ha permès el grup de Joan Plaza arribar a la primera aturada amb bon to i abraçant la màxima diferència fins el moment (21-15).
Al segon quart, el MoraBanc ha exhibit dubtes, ha trobat a faltar punts, fluidesa en la circulació de pilota i un far a qui agafar-se, tenint en compte que una peça important en l'anotació i la generació com Evans no ha fet els primers punts -dos tirs lliures- fins ben entrat el parcial. Malgrat tot i alguns vaivens, el MoraBanc ha seguit fent la seva i mantenint-se al partit davant un Lleida farragós i molt físic. Okoye ha signat el primer triple tricolor gairebé 13 minuts després del xiulet inicial (24-18) -l'equip ha arribat a vestidors amb un trist balanç de 3 de 16 intents des dels 6.75- i amb 10 punts, l'aler nord-americà ha esdevingut en l'únic pal de paller d'un equip que no ha sabut trobar moltes mans, Kuric també i poc més, però que a cop d'orgull s'ha sostingut per anar a vestidors amb avantatge (37-34).
La tornada de l'entretemps no ha fet millorar excessivament la situació. Punts de Pustovyi, temperatura molt alta a la graderia i al parquet, més nervis que joc i un Hiopos Lleida que ha aprofitat la inèrcia inicial de Batemon per apropar-se fins el punt d'empatar a 41 i, després d'una tècnica a Ejim i a Joan Plaza per una discussió que no demanava un càstig tan sever, aconseguir una diferència de +6 (47-53).
L'estira i arronsa el va definir Castañeda i el nou combo tricolor, cedit per l'Unicaja fins a final de temporada, ha permès el MoraBanc tornar a les taules (61-61) amb una ràfega de 10 punts amb flaire de revenja, aportació insuficient, però, per tancar el tercer parcial amb aventatge (61-64). El quart definitiu va semblar posar en òrbita l'equip tricolor amb un parcial de 8 a 4 (70-68) però no va ser més que una il·lusió i el Lleida, amb uns encertats Batemon, Agada i Goloman, i una descàrrega de 2 a 10, ja han acabat definint el partit a falta de 2'17" amb un 72 a 78 que ha resultat impossible de restar per a un MoraBanc que cedeix davant un rival directe. La propera jornada arriba ja aquest diumenge a les 17.00 hores, al Fernando Buesa Arena de Vitòria, i l'exigent partit davant el Baskonia.
FITXA TÈCNICA
MORABANC ANDORRA, 79: Evans (4), Best (9), Okoye (14), Kostadinov (2) i Pustovyi (10) -cinc inicial-; Ganal (0), Mc Koy (4), Udeze (6), Ortega (3), Kuric (13), Guerrero (0) i Castañeda (14)
HIOPOS LLEIDA, 87: Batemon (19), Agada (11), Jiménez (5), Diagne (7) i Ejim (10) -cinc inicial-; Shurna (6), Walden (3), Paulí (9), Zoriks (3), Goloman (15), Krutwig (0) i Sanz (0)
PARCIALS: 21-15 (10’); 37-34 (20’); 61-64 (30’), 79-87 (40’)
ÀRBITRES: Rafael Serrano, Joaquín García i David Sánchez.
ELIMINATS: Atoumane Diagne -Hiopos Lleida-
PISTA: Pavelló Toni Martí, amb 3.634 espectadors.