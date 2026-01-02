BÀSQUET
Amb flaire de final
El MoraBanc rep el Lleida amb l’objectiu de sumar el cinquè triomf
És cert que parlar d’una final tot just arrencar l’any pot sonar exagerat, però el MoraBanc Andorra rep aquesta tarda l’Hiopos Lleida (19.00 hores, Pavelló Toni Martí) en un duel d’aquells més que importants. Perquè el conjunt lleidatà és un rival directe per evitar el descens (té les mateixes victòries que els tricolors), perquè el Burgos va imposar-se al Gran Canària i va demostrar que comença a despertar, que els canvis fan efecte i la distància dels homes de Joan Plaza amb el descens és ara de dos triomfs, i perquè en una competició tan ajustada com la Lliga ACB, cada victòria a casa s’ha de defensar com mai. I també, per què negar-ho, per la rivalitat, un pèl artificial potser, creada ja l’any a la LEB or, i també el curs passat amb el conjunt de Lleida. Tot això, entre que si Macon sí, Castañeda també, McKoy marxa ja, Best ho fa demà passat. Però l’única evidència, almenys de moment, és que Rafa Luz es perdrà el partit per lesió, tal com va confirmar el tècnic, Joan Plaza, a la prèvia, escurçant encara més la rotació.
Els de Gerard Encuentra no arriben gaire bé al partit, amb sis derrotes seguides, mentre que el MoraBanc buscarà aprofitar les bones sensacions de València. Sobre el duel d’aquest vespre, Plaza va destacar que “venen de jugar contra equips de dalt i és lògic que perdessin aquests partits, així que hem de relativitzar-ho”, i va agregar que “el Lleida és un equip ben parit, amb jugadors molt interessants. Tot i saber que juguem contra un equip que està empatat amb nosaltres, hem de ser forts, seriosos i estables emocionalment”. A més, Plaza va declarar que “hem de portar el partit cap a on nosaltres volem”, i va demanar el suport de l’afició en aquest duel clau llançant al club una proposta de “fer un abonament per a rivals com ells, Saragossa, Breogán, Granada o Manresa, perquè la gent pugui venir encara més fàcilment, l’aniria a buscar jo a casa si pogués”.
