ESQUÍ ALPÍ
Victòries de Carla Mijares i Bartumeu Gabriel
Carla Mijares i Bartumeu Gabriel van imposar-se al segon eslàlom FIS a Soldeu corresponent a la Copa Creand FIS, celebrat a l’Estadi Creand. A la cursa femenina, Mijares, que tot just va arribar la nit abans procedent d’Àustria, on va aconseguir un històric 18è lloc a la Copa del Món, va endur-se el triomf per davant de les espanyoles June Garitano i Nur Torres. L’esquiadora va ser la més ràpida a la primera mànega, i va refermar el seu triomf amb el millor temps també a la segona baixada, amb 3”38 sobre Garitano i 6”90 sobre Torres. A la prova masculina, Bartumeu Gabriel va imposar-se a Xavier Cornella i a l’espanyol Aingeru Garay. Gabriel va dominar la primera mànega i el tercer millor temps a la segona va servir-li per endur-se la victòria final amb 0”29 sobre Cornella i 0”39 sobre Garay, en una cursa amb 91 esquiadors.
La copa Creand tornarà el 23 de gener amb dos descensos
La Copa Creand FIS tornarà ara el 23 de gener amb dos descensos que se celebraran al Tarter sota l’organització de l’ECA (Esquí Club d’Andorra). A part de puntuar per al nou circuit, un d’aquests dos descensos també correspondrà al Campionat d’Andorra.