POLIESPORTIU
Uns jocs inoblidables
El retorn de la cita multiesportiva 20 anys després amb èxit organitzatiu i un rècord de medalles marca el 2025
Parlar del 2025 esportiu al país és parlar dels Jocs dels Petits Estats. La cita va arribar per tercer cop al Principat i 20 anys després de l’última ocasió, i ho va fer amb un èxit total, tant en l’àmbit organitzatiu com en els resultats de la delegació nacional. I és que malgrat alguns dubtes previs amb el poc ambient o la capacitat organitzativa, els Jocs van complir amb totes les expectatives, amb una cerimònia inaugural per al record, i amb una setmana de competició que va anar rodada gràcies a l’equip organitzatiu (únicament es va detectar algun petit problema quant a mobilitat) i amb l’ajuda dels més de 800 voluntaris que van posar el seu granet de sorra perquè l’esdeveniment superés totes les expectatives que s’havien dipositat. Tampoc va fallar l’equip nacional, que va obtenir un espectacular rècord de 38 medalles, la xifra més alta aconseguida mai per Andorra en uns Jocs dels Petits Estats. Noms com el de Kevin Teixeira, amb tres ors i un bronze, o el de Nahuel Carabaña, amb tres ors, van sobresortir entre una delegació que va obtenir metalls en deu esports.
A més, el 2025 ha proporcionat alegries en l’àmbit esportiu, com l’ascens de l’FC Andorra, que després d’haver baixat l’any passat a Primera RFEF ha tornat al futbol professional per la porta ràpida. També ha seguit escrivint pàgines glorioses Gina del Rio, que va arrencar el 2025 amb una medalla al Mundial sub 23, i que l’ha tancat amb resultats espectaculars a la Copa del Món sènior, en un any en què va ser quarta en un esprint a Estònia. I sense oblidar Mònica Doria, que després d’obtenir el primer diploma olímpic del país l’any passat, enguany s’ha proclamat al mateix canal de París campiona d’Europa en canoa. El 2025 també ha sigut el de l’estrena del Nou Estadi de la FAF, el del primer Andorra Cycling Masters amb polèmica inclosa, el de l’arribada de Joan Plaza a la banqueta del MoraBanc, el d’un any amb alts i baixos de Joan Verdú, el de refermar Andorra com a territori ciclista, el de la selecció femenina de futbol seguint amb la seva progressió, o el de les grandalles sent campiones d’Europa a casa.
RÈCORD DE MEDALLES EN EL RETORN DELS JOCS 20 ANYS DESPRÉS
La piragüista va aconseguir el primer diploma olímpic de la història d’Andorra després de ser sisena a la final de canoa a París en la seva segona participació en uns Jocs. De fet, si no hagués estat per un parell d’errades a l’inici, hauria pogut fins i tot penjar-se una medalla, que segur que buscarà el 2028 a Los Angeles.
L’FC ANDORRA TORNA A SEGONA
Els tricolors van aconseguir l’ascens a domicili a Ponferrada amb una victòria per sortir del pou de la Primera RFEF.
CANVI A LA BANQUETA I SALVATS
El Nou Estadi de la FAF no va tenir l’estrena esperada contra Anglaterra, però ja és una realitat per al futbol del país.
NOVA INSTAL·LACIÓ DE REFERÈNCIA
DEL RIO SEGUEIX ENLLUERNANT
La fondista va penjar-se una medalla al Mundial sub 23 i es comença a consolidar també amb les grans.
ANY AMB ALTS I BAIXOS DE VERDÚ
L’esquiador va arrencar l’any amb tres Top 10, però aquest final del 2025 li està costant més de l’esperat.
ESPECTACLE AMB POLÈMICA
L’enrenou amb el cost ha marcat el novedós Andorra Cycling Masters, que va reunir alguns dels millors ciclistes del món.
MEDALLA D’OR A CASA
Les ‘grandalles’ van proclamar-se campiones d’Europa de set en categoria Conference a la cita celebrada a Ordino.
MÒNICA DORIA, CAMPIONA D'EUROPA
La palista va proclamar-se campiona d’Europa en canoa al canal on havia assolit l’any passat el diploma olímpic.