BÀSQUET
El MoraBanc encarrila l’arribada de l’escorta Xavier Castañeda
L’escorta havia de signar per l’Hiopos Lleida la setmana passada, però no va superar la revisió mèdica
El MoraBanc Andorra té enllestida l’arribada com a cedit de Xavier Castañeda per reforçar la línia exterior de l’equip. Jugador de l’Unicaja de Màlaga nascut als Estats Units, però amb passaport de Bòsnia i Hercegovina, és un escorta de 25 anys i 1,84 metres, que no està tenint gaire protagonisme a l’equip d’Ibon Navarro, en què ha disputat tot just cinc duels de lliga, un a Andorra, i sis a la Lliga de Campions. Segons va informar el periodista Chema de Lucas i va confirmar el Diari, el conjunt tricolor està a punt de tancar la seva incorporació, i podria arribar fins i tot a debutar divendres davant del Lleida.
Els lleidatans, precisament, van descartar-lo la setmana passada després de tenir acordada la seva cessió amb l’Unicaja, però uns dies després van anunciar que no havia superat la revisió mèdica. L’Unicaja, en canvi, va contestar que no tenia constància que tingués cap lesió i que es reincorporava als entrenaments. De fet, segons mitjans malaguenys, Castañeda va passar dimarts part del reconeixement mèdic a Andorra sense problemes.
Format al seu país, va fer el salt a Europa a les files del Lavrio grec abans d’incorporar-se al JL Bourg francès i despertar l’interès de l’Unicaja, que va fitxar-lo l’estiu passat. En aquest mig curs, ha fet 6,8 punts i 2,8 assistències de mitjana a la Champions i 1 punt i 1,4 assistències a l’ACB en les poques oportunitats que ha tingut a les files dels malaguenys.
Champions for UNICEF
D’altra banda, el club va posar a la venda les entrades per al Champions for Unicef, l’esdeveniment solidari que celebrarà la pròxima edició dimecres 7 de gener a partir de les 19.00 hores al pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany. El cost per accedir-hi serà de deu euros, i tot el que s’hi recapti anirà destinat de manera íntegra a Unicef Andorra. Les entrades poden comprar-se al lloc web del club tricolor i també al pavelló el dia de l’acte.