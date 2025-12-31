VÒLEI
Les seleccions de pista i platja realitzen una concentració de Nadal
Les seleccions de vòlei pista i vòlei platja estan aprofitant les festes nadalenques per realitzar una concentració per preparar els objectius de l’any vinent. Els combinats nacionals sub 17, sub 19 i sènior de vòlei platja (tant masculins com femenins) i el sub 19 masculí i femení, i el sènior femení de vòlei pista, han treballat al llarg d’una setmana dintre del projecte de la Federació Andorrana de Voleibol que té com a objectiu reforçar la presència andorrana en competicions internacionals, especialment en l’àmbit dels Petits Estats d’Europa, amb el suport de la Confederació Europea de Voleibol.
Després d’haver estat seu l’estiu passat de l’Europeu de Petits Estats sub 17, enguany la parròquia d’Encamp acollirà el mateix esdeveniment, però en categoria sub 19. A més, el 2026 el país també acollirà el campionat sènior en categoria femenina.