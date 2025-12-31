NATACIÓ
L’artística tanca un 2025 històric i ja pensa en el futur
La natació artística tanca un 2025 que des de la Federació Andorrana de Natació (FAN) van qualificar d’històric, gràcies a les dues medalles aconseguides als Jocs dels Petits Estats celebrats al país que van tenir per primera vegada aquesta disciplina al programa de competició. “Estem tancant un any molt important per a nosaltres i que ha estat històric, però crec que afrontem un 2026 molt important per seguir creixent i consolidant-nos al país”, va afirmar la directora tècnica, Natàlia Meca, mentre que l’entrenadora de la FAN, Berta Ferreras, va destacar “el compromís i l’evolució que les noies han tingut enguany”.
L’equip prepara a Ordino noves coreografies
Pensant el futur, l’equip està realitzant una concentració a Ordino en un moment clau amb la preparació de les coreografies per al futur.